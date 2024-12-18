Edirne'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Edirne\'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Edirne'de kağıt toplama aracına yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı.

18.12.2024 21:47
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Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde içerisinde Yücel Kara (42) ve T.G'nin bulunduğu kağıt toplama kamyonuna silahla ateş açan A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen şüpheli, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Cumhuriyet Mahallesi, Kuvayı Milliye Caddesi'nde şüpheli A.D, dün içerisinde Yücel Kara ve T.G'nin bulunduğu kağıt toplama kamyonuna silahla ateş etmişti. Saldırıda kamyonda bulunan Yücel Kara ile T.G. yaralanmıştı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kara, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, şüpheli A.D. yakalanmıştı.

Olayla ilgili A.D. ile birlikte gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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