Edirne\'de sosyal hizmet ve ekonomik iş birliği ziyaretleri

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Bakanlığın hizmet modellerinden faydalanan yaşlı vatandaşı ziyaret etti.

Tohumcu, ziyaret kapsamında yaşlı vatandaşla sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ziyarette, yaşlı vatandaşın durumu ve sunulan sosyal hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Keşan ve Uzunköprü arasında ekonomik iş birliği görüşüldü

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve beraberindeki heyet, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akalın'ı ziyaret etti.

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasının yeni hizmet binasında gerçekleştirilen ziyarette, bölgenin ticaret, sanayi, tarım ve turizm alanlarındaki mevcut durumu ile gelişim potansiyeli değerlendirildi.

Şapçı'ya Meclis Üyesi Mustafa İşçimen, Genel Sekreter Erdem Başak ve Keşan OSB Müdürü Rıza Taşlıtepe eşlik etti.

Görüşmede, Keşan ve Uzunköprü'nün ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ile kurumlar arası iş birliği imkanları ele alındı.

Şapçı, Akalın ve Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Gümüş'e misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Kaymakam Çolak şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Kaymakam Mustafa Çolak, ilçede yaşayan şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Çolak, ilçe merkezinde ikamet eden Şehit Jandarma Er Ahmet Bingöl'ün ailesini ziyaret ederek aileyle görüştü.

Ardından şehidin ebedi istirahatgahını ziyaret eden Çolak ve beraberindekiler, Bingöl başta olmak üzere tüm şehitler için dua etti.

Çolak, daha sonra Çallıdere köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Fahri İnal ve ailesini ziyaret etti.

Gazi İnal'a sağlık, huzur ve afiyet içerisinde uzun ömür dileyen Çolak, aileyle bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerde İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, Vakıf Müdürü ve müftülük personeli de yer aldı.