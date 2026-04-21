Edirne'de Tarımsal Proje İncelemeleri
Edirne'de Tarımsal Proje İncelemeleri

Edirne\'de Tarımsal Proje İncelemeleri
21.04.2026 13:47
İl Tarım Müdürü İslam Köse, TAKE Projesi kapsamında tarımsal projeleri yerinde inceledi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, kent genelinde sürdürülen tarımsal projeleri yerinde incelemek amacıyla saha ziyaretlerine devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi'yle desteklenen kanola sahaları ve mera ıslah çalışmaları incelendi.

İl Müdürü İslam Köse, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında hibe tohum desteği alan kanola sahalarını ziyaret etti.

Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde tarlalarda incelemelerde bulunan Köse, bitki gelişiminin oldukça iyi olduğunu vurguladı.

Ziyarette, bölge tarımı üzerindeki iklimsel etkiler ve üretim verimliliği üzerine üreticilerle fikir alışverişinde bulunuldu.

Meralar için eş zamanlı çalışma

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı ekiplerinin Edirne ziyaretiyle, kentteki mera alanlarında da yoğun bir çalışma programı uygulandı.

İl Müdürü Köse'ye, Birim Koordinatörü Mevlüt Erdoğan, Ziraat Mühendisi Mustafa Merve Özgöz, Şube Müdürü Metin Özkan ve teknik personelin eşlik ettiği heyet, Edirne'nin 8 ilçesinde inceleme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Edirne, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Tarımsal Proje İncelemeleri - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde... Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...
Gaziantep FK’ya Burak Yılmaz’dan boşalan koltuğa sürpriz isim Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğa sürpriz isim
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız
İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi

14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Edirne'de Tarımsal Proje İncelemeleri - Son Dakika
