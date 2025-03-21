Edirne'de Türbe ve Mescide Yoğun İlgi - Son Dakika
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Edirne'de Türbe ve Mescide Yoğun İlgi

Edirne'deki Muhammed Bin Kutbüddin İzniki Hazretlerinin türbesi ve mescidine Ramazan'da büyük ilgi.

21.03.2025 17:54
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Edirne'de gün yüzüne çıkarılan Muhammed Bin Kutbüddin İzniki Hazretlerinin türbesine ziyaretçi akını

Edirne'de aslına uygun inşa edilen mescide vatandaşlar akın ediyor

EDİRNE - Edirne'de vatandaşlar, Ramazan ayında aslına uygun olarak yapılan Osmanlı Cihan Devleti döneminde Fatih Sultan Mehmed Han'ın hocası olan İslam alimi Muhammed Bin Kutbüddin İzniki Hazretlerinin türbesine ve Balaban Paşa Mescidi'ne yoğun ilgi gösteriyor.

Edirne'de vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası ve aynı zamanda Muhammed Harezmi Hazretlerinin de talebesi olan büyük İslam alimi Muhammed Bin Kutbüddin İzniki (rahmetullah aleyh) Hazretlerinin de kabrinin olduğu mekana ve eski temeline ulaşılarak inşa edilen Balaban Paşa Mescidi'ne mübarek Ramazan ayında yoğun ilgi gösteriyor.

Edirne'nin tarihini gün yüzüne çıkan hazinelerinden biri olan mescidin, aslına uygun şekilde yeniden gün yüzüne çıkarılması ise Edirneli vatandaşlara büyük sevinç yaşattı.

Tunca Nehri kenarında bulunan ve yeniden Edirne'ye kazandırılan mescitte vatandaşlar namazlarını kılıyor ve bahçesinde bulunan Muhammed Bin Kutbüddin İzniki Hazretlerinin türbesinde ellerini semaya açarak dua ediyor.

"Aslına uygun olarak yeniden restore edildi"

Bu cuma Balaban Paşa Mescidi'nde vaaz veren Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu, Balaban Paşa Camii'nin 1400'lü yılların başında Balaban Paşa tarafından inşa edildiğini belirterek, "Caminin haziresinde hem kendi naaşı hem de eşinin naaşı burada bulunmaktadır. Aynı zamanda da Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası olan Muhammed Bin Kutbüddin İzniki Hazretlerinin türbesi de kabri şerifleri de burada bulunmaktadır. Tabii camimiz 2023 yılında yeni aslına uygun olarak yeniden restore edilince restore edildikten sonra vatandaşlarımız camiyi ziyaret ediyorlar. Aynı zamanda gerek yurt içinden gerekse yurt dışından Muhammed Bin Kutbüddin İzniki Hazretlerinin de ziyaret ediyorlar tabi dua ediyorlar" dedi.

"Çok güzel bir mescit olmuş"

Vatandaşlardan Osman Korkmaz da, "Efendim, öncelikle bu güzel mescidi yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir mescit olmuş. Geldik cumamızı kıldık, Ramazan ayında güzel bir gün geçirdik. Muhammed Bin Kutbüddin İzniki Hazretlerinin türbesini ziyaret ettik, namazımızı kıldık. Şimdi evimize dönüyoruz. Bütün Edirne halkının buraya gelmelerini, namaz ibadetlerini yapmalarını ve türbeyi ziyaret etmelerini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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