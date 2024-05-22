Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında 22 metrelik badem ezmesi ikram edildi - Son Dakika
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Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında 22 metrelik badem ezmesi ikram edildi

Edirne\'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında 22 metrelik badem ezmesi ikram edildi

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan 22 metre uzunluğundaki badem ezmesi vatandaşlara ikram edildi. Kentin plaka kodu '22'den ilham alınarak boyu belirlenen badem ezmesi, Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri tarafından dilimlenerek dağıtıldı. Vali Yunus Sezer de badem ezmesi keserek vatandaşlara ikram etti. Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti olan badem ezmesi, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleriyle kutlanan şehirde önemli bir ürün olarak tanıtıldı.

22.05.2024 13:37
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Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan 22 metre uzunluğundaki badem ezmesi vatandaşlara ikram edildi.

Kentin plaka kodu "22"den ilham alınarak boyu belirlenen ve ustalarca hazırlanan rulo şeklindeki badem ezmesi, Saraçlar Caddesi'nde kurulan standa getirildi.

Burada Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerince dilimlenen badem ezmesi, yerli ve yabancı ziyaretçilere dağıtıldı.

Standa gelen Vali Yunus Sezer de badem ezmesi keserek vatandaşlara ikram etti.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Türk Mutfağı Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Şehrin coğrafi işaretli lezzeti badem ezmesini de hafta kapsamında ikram ettiklerini anlatan Sezer, "Bugün Arif Usta'mız rekor denemesi yaptı. Daha önceki denemelerin hepsinde Ciğerci Bahri'miz vardı. Allah rahmet eylesin, çok acı kaybımız. Şimdi Arif Usta'mız bizim ağzımızı tatlandırdı. Bugün de Edirne'mizin plakasına uygun olarak 22 metre uzunluğundaki badem ezmesini deniyoruz. Öğleden sonra da tava ciğer yapacağız. Edirne, saray ve Balkan mutfağı ile gastronomi alanında önemli bir şehir. Badem ezmesi de bizim önemli bir ürünümüz. 22 metreyi 1 kilometreye kadar uzatmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Şekerlemeci Arif Meriç de rekor denemesinin ilk ayağını 22 metrelik ürünle gerçekleştirdiklerini belirterek, "Allah nasip ederse bunu 1 kilometreye uzatacağız. Badem ezmesinin de bir yeme şekli var. Damağınıza yapıştıracaksınız, sade kahveyle birlikte tüketeceksiniz. Hayatın lezzetini o zaman öğreneceksiniz." dedi.

Programa İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında 22 metrelik badem ezmesi ikram edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında 22 metrelik badem ezmesi ikram edildi - Son Dakika
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