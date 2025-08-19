Edirne'de Ücretsiz Gastronomi Atölyesi

Edirne Gastronomi Akademisi'nde ünlü şefleri katılımıyla, gastronomi meraklılarına yönelik ücretsiz atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Bölgenin köklü mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla Valilik öncülüğünde, Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği işbirliğiyle Karaağaç Mahallesi'nde, restore edilen eski okul binasında hayata geçirilen akademide atölye çalışmaları sürüyor.

Akademi, 23 Ağustos Cumartesi günü 14.00'da gastronomi tutkunlarını ünlü şeflerle buluşturacak bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Düzenlenecek atölye çalışmasında, alanında uzman şefler katılımcılara farklı mutfak kültürlerini, pişirme tekniklerini ve yenilikçi sunum yöntemlerini uygulamalı olarak aktaracak.

Etkinlik kapsamında katılımcılar hem profesyonel şeflerin deneyimlerinden faydalanma hem de mutfakta birebir uygulama yapma fırsatı bulacak. Atölyede Edirne'nin geleneksel lezzetleri de modern dokunuşlarla yeniden yorumlanacak.

Atölye çalışmalarına şefler Ayvaz Akbacak, Ceyda Özdemirli, Yıldız Öz Samaha ve Esra Tokelli katılacak.

Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, AA muhabirine etkinliğin kente gastronomi turizmi açısından katkı sunacağını belirtti.

Gastronomi meraklılarını atölye çalışmalarına davet eden Ergin, "Akademide güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Ülkemizin ünlü şefleri bizimle olacak. Ücretsiz olacak atölye çalışmalarına ilgili herkesi davet ediyoruz." dedi.