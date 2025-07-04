Edirne\'de Yangından Kurtarılan Köpek Yavrusu

Edirne'de otluk alanda çıkan yangında alevler içinde kalan köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Babademirtaş Mahallesi, İsmail Ağa Sokak'ta otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında alevler arasında kalan köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Su verilen yaralı köpek daha sonra Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı görevlilerine teslim edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.