Edirne'de Yangından Zarar Gören Esnafa Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Yangından Zarar Gören Esnafa Destek

Edirne\'de Yangından Zarar Gören Esnafa Destek

Edirne Belediye Başkanı Akın, yangında zarar gören esnafa destek vereceklerini açıkladı.

29.01.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Sabuni Mahallesi'nde çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafa destek olacaklarını belirtti.

Akın, yangında zarar gören dükkanlarda incelemede bulundu, iş yeri sahipleriyle görüştü.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne esnafının talihsiz bir olay yaşadığını, yangında iş yerleri zarar gören esnafa destek olacaklarını ifade ederek, "Can kaybı olmaması tek sevindiğimiz nokta. Esnafımızın yanında olacağız" dedi.

Bir gazetecinin yangın merdiveni ve yangın söndürme tüpleri denetimlerine ilişkin sorusuna Akın, kentteki denetimlerin artacağını söyledi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirmesine çok üzüldüğünü de dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Öncelikle baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Canlı canlı yaşadık bunu. Gerçekten ölü sayısı ve çocukların sayısı bizi çok derinden sarstı. Bu anlamda da Valilikle de bir işbirliği yaparak şehrimizdeki eksiklikler konusu ele alınacak. Arkadaşlarımızı da ayrı bir eğitimden geçirerek denetimler yapacağız."

5 iş yeri zarar görmüştü

İki gün önce Sabuni Mahallesi Medrese Sokak'ta çakmak satışı yapılan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve TEDAŞ ekipleri sevk edilmişti.

İş yerindeki çakmak ve gaz tüplerinin parlamasıyla büyüyen yangın, önce yandaki 2 dükkana, ardından depo olarak kullanılan 2 iş yerine sıçramıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: AA

Filiz Gencan Akın, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Yangından Zarar Gören Esnafa Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:29:41. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Yangından Zarar Gören Esnafa Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.