Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 28 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla Eskikadın köyü ile Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde yasa dışı yollarla yurda giren 28 yabancı uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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