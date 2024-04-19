Edirne'de Yayaya Çarpan Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Edirne'de Yayaya Çarpan Motosiklet Kazası

Edirne\'de Yayaya Çarpan Motosiklet Kazası

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpan motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.

19.04.2024 09:18
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Edirne'de yayaya çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda U.K. yönetimindeki 59 DM 860 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.G'ye çarptı.

Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Yayaya Çarpan Motosiklet Kazası - Son Dakika

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