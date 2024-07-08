Edirne'de yeni mahsul süpürge telinin kilogramı 77,85 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'ndan (ETB) yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü ilçesinden Umut Orkun Ercan sezonun ilk ürünü süpürge telini borsaya getirdi.
ETB üyesi Sedat Serinyayla, 125 kilogram süpürge telini kilogramı 77,85 liradan satın aldı.
Ercan'a ETB Meclis Başkanı Ferudun Çatalçekiç tarafından ilk mahsul ürün satışı anısına plaket verildi ve 100 litre mazot hediye edildi.
Çatalçekiç, hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.
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