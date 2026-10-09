Edirne'de Yeşil Saros için balıkçı barınaklarına mavi kart ve pinger planı görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Yeşil Saros için balıkçı barınaklarına mavi kart ve pinger planı görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'de Yeşil Saros için balıkçı barınaklarına mavi kart ve pinger planı görüşüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Yeşil Saros Projesi kapsamında balıkçı barınaklarına yönelik planlanan çalışmalar, ilgili kurum temsilcilerinin toplantısında değerlendirildi. Toplantıda mavi kartlı sıvı atık, pinger, hayalet ağ temizliği ve güneş enerjili soğuk hava depoları görüşüldü.

Edirne'de yürütülen "Yeşil Saros" Projesi kapsamında balıkçı barınaklarında hayata geçirilmesi planlanan çalışmaları ilgili kurumların temsilcileri değerlendirdi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, ilgili kurumların personeli ve Trakya Kalkınma Ajansı yetkililerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Edirne genelindeki balıkçı barınaklarında mavi kartlı sıvı atık sistemi kurulması, yunusları balıkçı ağlarından uzak tutmaya yönelik pinger sistemlerinin kullanılması, hayalet ağların temizlenmesi ve güneş enerjili soğuk hava depolarının oluşturulması konuları değerlendirildi.

Proje kapsamında balıkçılık faaliyetlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA
BalıkçılıkEdirneGüncelGüneşÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Güreş ringinde korkunç ölüm Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı
Acun Ilıcalı’nın siyah tişört sayısı 1200’e ulaştı, eşi isyan etti Acun Ilıcalı'nın siyah tişört sayısı 1200'e ulaştı, eşi isyan etti
Bursa’da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler Bursa'da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
09:17
Kerem Demirbay’dan Galatasaray’ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar
Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar
09:11
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde Çuvalla parayı verip alacak
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak
09:03
TFF’de kritik zirve İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu
TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu
08:30
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
07:14
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
06:40
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 09:34:41. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Yeşil Saros için balıkçı barınaklarına mavi kart ve pinger planı görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei