Edirne\'de Yetenek Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yeşilay ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 14. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nın Edirne il birincileri, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.
Uluslararası Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, şube başkanı Müzekka Bayrak, yönetim kurulu üyeleri, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, danışman öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Törende, edebi ve görsel kategorilerde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde dereceye giren öğrencilere birincilik ödülleri takdim edildi.
