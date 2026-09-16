Edirne\'de yolcu midibüsü polis aracıyla çarpıştı, o anlar kamerada

Edirne'de yolcu midibüsü polis aracıyla çarpıştı, o anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de Mithatpaşa Mahallesi Arif Paşa Caddesi'nde yolcu midibüsü ile polis aracı çarpıştı. Kazada iki araçta hasar oluştu, cadde bir süre trafiğe kapatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
EDİRNE'de, yolcu midibüsünün polis aracıyla çarpıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Mithatpaşa Mahallesi Arif Paşa Caddesi'nde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 22 M 0115 plakalı midibüs, yan yoldan gelen polis aracıyla çarpıştı. Kazada 2 araçta da hasar oluştu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaz nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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