Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan N.B. ve S.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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