Edirne\'den kısa kısa

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Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Akıncılar köyünü ziyaret etti.

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Akıncılar köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Odabaşı, köy sakinleriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Odabaşı ayrıca köyde yaşayan Zöhre Fırat ve Emine Aksoy'u da evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Güzel'den okul ziyareti

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık ile Şehit Er Mustafa Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel, ziyarette öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Güzel, eğitim-öğretim yılının başarılı geçmesini temenni etti.

Karaman'dan Köse'ye ziyaret

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Tarım ve Orman Bakanlığınca kadın çiftçilere yönelik çalışmalar, tarımsal desteklemeler, kadınların tarımsal üretimdeki rolünün güçlendirilmesine yönelik uygulamalar ve kırsal kalkınma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Köse, kadın çiftçilerin tarımsal üretimde üstlendikleri rolün önemli olduğunu belirterek, üretimde emeği bulunan tüm kadın çiftçilerin yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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