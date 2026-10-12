Edirne'de spor, tarım ve sosyal hizmet adımları - Son Dakika
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Edirne'de spor, tarım ve sosyal hizmet adımları

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Edirne\'de spor, tarım ve sosyal hizmet adımları
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Edirne'de sportif yetenek taramasında velilere bilgilendirme yapıldı, eğitimler başladı. Keşan'da üreticiye balya makinesi için %60 hibe sözleşmesi imzalandı. Sosyal hizmetlerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Edirne'de sportif yetenekleri belirlenen çocukların velilerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'nın 2025 - 2026 dönemi kapsamında, çocukların velileriyle okullarında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantıların ardından çocukların sportif gelişimlerini desteklemek ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Antrenman Programı kapsamındaki eğitimlere başlandı.

Çalışmalarla çocukların yetenekleri doğrultusunda uygun spor branşlarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

Edirne'de üreticiye balya makinesi için yüzde 60 hibe desteği sağlandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde üretici Seda Bücük, balya makinesi alımı için yüzde 60 hibe desteği almaya hak kazandı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Yatırımları 17. Etap kapsamında Bücük'ün balya makinesi hibe başvurusu Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun bulundu.

Hibe desteğine ilişkin sözleşme, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile üretici Bücük arasında imzalandı.

Edirne'de sosyal hizmet çalışmaları değerlendirildi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik toplantı yapıldı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Harun Tohumcu başkanlığındaki toplantıya il müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, yürütülen faaliyetler değerlendirilerek gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ve saha çalışmaları ele alındı.

Çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmetlerin mevcut durumu da görüşüldü.

Vatandaşlara sunulan hizmetlerin verimliliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması ile birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA
EdirneGüncelSon Dakika

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