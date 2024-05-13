Edirne Emniyet Müdürlüğü Hemşireleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Emniyet Müdürlüğü Hemşireleri Ziyaret Etti

Edirne Emniyet Müdürlüğü Hemşireleri Ziyaret Etti

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hemşireler Haftası ve Ebeler Günü dolayısıyla Trakya Üniversitesi Hastanesi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhemşireliği ve Kutlutaş Aile Sağlığı Merkezindeki hemşireleri ziyaret etti. Ekipler, hemşirelere çiçek vererek günlerini kutladı.

13.05.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hemşireler Haftası ve Ebeler Günü dolayısıyla hemşireleri ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Trakya Üniversitesi Hastanesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhemşireliği ile Kutlutaş Aile Sağlığı Merkezindeki hemşireleri ziyaret etti.

Ekipler, hemşirelere çiçek vererek günlerini kutladı.

Trakya Üniversitesinde "Atatürk Çok Kültürlülük ve Çeviri Konferansı"

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarafından "Atatürk Çok Kültürlülük ve Çeviri Konferansı" düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre konferans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

İki oturum şeklinde yapılacak konferansta konuşmacı olarak Prof. Dr. Sakine Eruz yer alacak.

Konferans, yarın 10.30'da başlayacak.

Mezuniyet Töreni düzenlendi

Havsa Şahika Erkurt Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre törene, Havsa Kaymakamı Adnan Ayte, Havsa Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören öğrencilerin gösterisiyle devam etti.

Ardından mezun olup dereceye giren öğrencilere diploma ve plaketleri verildi.

Kaymakam Ayte, öğrencilere 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek AYT ve TYT sınavlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi Hastanesi, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Hemşireler Haftası, Devlet Hastanesi, Etkinlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Emniyet Müdürlüğü Hemşireleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:01:52. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne Emniyet Müdürlüğü Hemşireleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement