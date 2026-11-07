Edirne İl Emniyet Müdürü Ayhan, İl Müftülüğünün yeni binasında Çakır ile görüştü

Edirne İl Emniyet Müdürü Ayhan, İl Müftülüğünün yeni binasında Çakır ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, yeni hizmet binasına taşınan İl Müftülüğüne ziyarette bulundu ve İl Müftüsü Burhan Çakır ile görüştü. Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip Ayhan'a teşekkür etti.
Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, yeni hizmet binasına taşınan Edirne İl Müftülüğünü ziyaret etti.
Ayhan, ziyarette İl Müftüsü Burhan Çakır ile bir araya gelerek yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakır, Ayhan'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?