Edirne İl Genel Meclisinin mart ayı toplantıları devam ediyor.
Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetleri okundu.
Daha sonra komisyonların hazırladığı raporlar meclis üyelerine sunuldu.
Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Edirne İl Genel Meclisi Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?