Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturuyor - Son Dakika
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Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturuyor

Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturuyor

Edirne İl Özel İdaresi, Süloğlu ve Keramettin köyü arasındaki 3 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kapladı. Vali Yunus Sezer, asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, köylerde konforlu ulaşım imkanı sağlandığını ve 2024 yılına kadar 200 kilometrelik sıcak asfalt hedeflerini gerçekleştireceklerini ifade etti.

29.04.2024 09:25
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Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri Süloğlu ve ilçeye bağlı Keramettin köyü arasındaki 3 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kapladı.

Vali Yunus Sezer, ekiplerin asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sağlandığını belirten Vali Sezer, "Sıcak asfalt hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. 2024 yılı içerisinde köylerimize yönelik 200 kilometrelik sıcak asfalt hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. İlimize, ilçemize, köylerimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Süloğlu, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturuyor - Son Dakika

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