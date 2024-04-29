Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturuyor

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Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri Süloğlu ve ilçeye bağlı Keramettin köyü arasındaki 3 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kapladı.

Vali Yunus Sezer, ekiplerin asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sağlandığını belirten Vali Sezer, "Sıcak asfalt hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. 2024 yılı içerisinde köylerimize yönelik 200 kilometrelik sıcak asfalt hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. İlimize, ilçemize, köylerimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.