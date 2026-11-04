Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arıcılık destekleme başvurularını 6 Kasım'a uzattı

Edirne'de 2026 yılı arıcılık destekleme başvurularının süresi 6 Kasım Cuma gününe kadar uzatıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıcılık faaliyetinde bulunan üreticilerin desteklemelerden yararlanabilmesi için başvurularını belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada, arıcı birliklerine üye üreticilerin başvurularını bağlı bulundukları birliklere, birlik üyesi olmayanların ise il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapmaları gerektiği belirtildi.

Üreticilerin desteklemelerden yararlanabilmesi için son başvuru tarihini geçirmemeleri istendi.