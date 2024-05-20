Edirne Jandarma Komutanlığı Ekipleri Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Jandarma Komutanlığı Ekipleri Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Edirne Jandarma Komutanlığı Ekipleri Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik denetimleri ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında Musabeyli köyünde motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Durdurulan motosiklet sürücüleri, kask ve koruyucu ekipmanın önemini ve trafik kurallarına uymanın gerekliliğini öğrendi. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Hacı köyünde halk pazarını ziyaret ederek aile içi şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme broşürleri dağıttı ve KADES mobil uygulamasını tanıttı. Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

20.05.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre trafik jandarması, Musabeyli köyü kontrol noktasında motosiklet denetimi yaptı.

Durdurulan motosiklet sürücüleri, kask ve koruyucu ekipmanın kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltması, motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, trafikte reflektör ve görünürlüğün önemi konularında bilgiendirildi.

İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Hacı köyünde halk pazarını ziyaret ederek 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında broşür dağıttı.

Ekipler, aile içi şiddetle mücadele kapsamında KADES mobil uygulamasını tanıtarak amaçları ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Motosiklet, Jandarma, İpsala, trafik, KADES, Güvenlik, Trafik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Jandarma Komutanlığı Ekipleri Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:44 DolarTL değer kaybıyla başladı Dolar/TL değer kaybıyla başladı
10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 12:43:32. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne Jandarma Komutanlığı Ekipleri Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement