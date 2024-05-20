Güncel

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre trafik jandarması, Musabeyli köyü kontrol noktasında motosiklet denetimi yaptı.

Durdurulan motosiklet sürücüleri, kask ve koruyucu ekipmanın kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltması, motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, trafikte reflektör ve görünürlüğün önemi konularında bilgiendirildi.

İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Hacı köyünde halk pazarını ziyaret ederek 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında broşür dağıttı.

Ekipler, aile içi şiddetle mücadele kapsamında KADES mobil uygulamasını tanıtarak amaçları ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.