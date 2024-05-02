Edirne Jandarma Komutanlığı, kaçak avlanan avcıların gölete attığı ağa takılan balıkları suya bıraktı

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Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi kaçak avlanan avcıların gölete attığı ağa takılan balıkları suya bıraktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Jandarma timi İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki Sığırcılı Göleti'nde kontroller yaptı.

Ekipler gölette kaçak avlanan avcıların attığı ağlar tespit etti.

Göletteki balık ağları toplandı, ağa takılan yavru balıklar suya bırakıldı.

İşlemlerin ardından ağlar İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.