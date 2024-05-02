Edirne Jandarma Komutanlığı, kaçak avlanan avcıların gölete attığı ağa takılan balıkları suya bıraktı - Son Dakika
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Edirne Jandarma Komutanlığı, kaçak avlanan avcıların gölete attığı ağa takılan balıkları suya bıraktı

Edirne Jandarma Komutanlığı, kaçak avlanan avcıların gölete attığı ağa takılan balıkları suya bıraktı

Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki Sığırcılı Göleti'nde kaçak avlanan avcıların attığı ağa takılan yavru balıkları suya bıraktı. Göletteki balık ağları toplandıktan sonra İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

02.05.2024 17:17
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Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi kaçak avlanan avcıların gölete attığı ağa takılan balıkları suya bıraktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Jandarma timi İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki Sığırcılı Göleti'nde kontroller yaptı.

Ekipler gölette kaçak avlanan avcıların attığı ağlar tespit etti.

Göletteki balık ağları toplandı, ağa takılan yavru balıklar suya bırakıldı.

İşlemlerin ardından ağlar İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Jandarma Komutanlığı, kaçak avlanan avcıların gölete attığı ağa takılan balıkları suya bıraktı - Son Dakika

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