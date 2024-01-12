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Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Bal, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan 'Deprem: Umut' kategorisinde Aytuğ Can Sencar'in 'Depremin umudu' fotoğrafını seçen Bal, Halil Fidan'ın 'İçimdeki çocuk', 'Gazze: Kanıt' kategorisinden Ali Jadallah'ın 'Hastane saldırısı' fotoğrafını oyladı. 'Çevre-Yaşam' kategorisinde Emin Sansar'ın 'Ata'nın huzurunda', 'Spor' seçkisinde Özgün Tiran'ın 'Er meydanında' fotoğrafına oy veren Bal, 'Haber' seçkisinde ise tercihini Utku Uçrak'ın 'Hava manevrası' fotoğrafından yana kullandı.

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
12.01.2024 - 12:24,
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Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Bal, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan " Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'in "Depremin umudu" fotoğrafını seçen Bal, Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk", " Gazze: Kanıt" kategorisinden Ali Jadallah'ın "Hastane saldırısı" fotoğrafını oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor" seçkisinde Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafına oy veren Bal, "Haber" seçkisinde ise tercihini Utku Uçrak'ın "Hava manevrası" fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: AA
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Türkiye, Edirne, Umut, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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