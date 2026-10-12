Edirne Ticaret Borsası seçimini Beyaz Liste kazandı, 93 yaşındaki üye oyunu kullandı

Edirne Ticaret Borsasının (ETB) 93 yaşındaki kıdemli üyesi İdris Horoz, yürümekte güçlük çekmesine rağmen meclis üyeliği seçimlerine katılarak diğer üyelerin yardımıyla oyunu kullandı.

Borsanın 1957 yılından bu yana üyesi olan zahireci Horoz, seçimlerin yapıldığı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meriç Konferans Salonu'na geldi. Yürümekte güçlük çeken Horoz'a oy kullanması sırasında diğer üyeler yardımcı oldu.

Sarı ve beyaz listelerin yarıştığı seçimlerde 14 asıl ve 14 yedek meclis üyesinin belirlenmesi için oy kullanıldı.

Kullanılan 294 oyun 2'si geçersiz sayıldı. Beyaz liste 205 oyla seçimi kazanırken sarı liste 87 oy aldı.

Beyaz listenin başkan adayı Oğuz Kurban ile sarı listenin başkan adayı Ümit Karanfil de sandık başına giderek oy kullandı.

Seçimin ardından gazetecilere açıklama yapan Kurban, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.