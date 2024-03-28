Edirne Valiliği öncülüğünde hazırlanacak "Topraktan Tabağa Edirne Yöresel Yemekleri" kitabıyla Osmanlı saray mutfak mirası canlanacak

Edirne Valiliği öncülüğünde hazırlanacak "Topraktan Tabağa Edirne Yöresel Yemekleri" kitabıyla zengin Osmanlı saray mutfak mirası yeniden canlanacak.
Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer'in himayesinde başlatılan çalışma kapsamında, Edirneli şefler ve gastronomi yazarlarının kaleme alacağı kitap gastronomi turizmine katkı sağlayacak.
Kitapta kentin geçmişten bugüne geleneksel yemekleri ve tarifleri yer alacak.
Kitap, sadece tarifler sunmakla kalmayacak, Edirne'nin gastronomi kültürünü derinlemesine anlatan bilgilerle de zenginleştirilecek.
Proje tanıtımı yapıldı
Projenin tanıtımı Deveci Han Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programıyla yapıldı.
Yemekte davetlilere Osmanlı saray mutfağından bademli terbiyeli tavuk çorbası, ballı gemici böreği, tas kebabı, sarımsaklı pilav, zerde ve ayva şerbeti ikram edildi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, kentin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi.
Kent mutfağına dair zenginliklerin geleceğe taşınması gerektiğini belirten Vali Sezer, "Edirne, hem saray kültürü hem Balkan mutfağıyla ikisini bir arada bulunduran nadir şehirlerden bir tanesi. Burada çok önemli bir işe imza atılıyor. Edirne mutfağına dair güzel bir kitap hazırlanacak ve gelecek nesillere bırakılacak. Somut varlıklarımızın yanı sıra soyut varlıklarımız da bizim büyük zenginliğimiz." diye konuştu.
Sezer, yapılan çalışmalar kapsamında 87 yemeğin tespit edilerek tariflerinin çıkarıldığını ifade etti.
Edirne'nin gastronomi alanında parlayan bir yıldız olmasını istediklerini anlatan Sezer, "Bu çalışmalarla ilgili üç hedefimiz var. Birincisi hazırlanan kitabın tamamlanması ve yayınlanması. İkincisi gastronomi festivallerini yapmak, üçüncüsü de bu yemeklerin daimi sunulacağı ve markalaşacağı güzel bir tarihi mekanda yer oluşturmak. Önümüzdeki bu üç hedefi gerçekleştirmeyi ilimiz için ümit ediyorum. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
Programa, Vali Sezer'in eşi Canan Sezer, Vali Yardımcıları Erdoğan Beypınar ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, şefler ve gastronomi yazarları katıldı.
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