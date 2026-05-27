Vali Sezer'den Kurban Bayramı Mesajı

27.05.2026 11:46
Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, birlik ve beraberliği güçlendiren, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramların gönüllerin buluştuğu, kırgınlıkların son bulduğu, sevginin ve muhabbetin çoğaldığı özel zamanlar olduğunu ifade eden Sezer, "Kurban Bayramı yardımlaşma ve paylaşma kültürünün en güçlü şekilde hissedildiği, ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı, komşuluk ve akrabalık bağlarının daha da kuvvetlendiği müstesna günlerdir. Bu anlamlı günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, yetimlerin, kimsesizlerin, yaşlıların, şehit ailelerinin ve gazilerin gönüllerine dokunmayı ihmal etmeyelim. Bayram sevincini hep birlikte paylaşarak çoğaltalım." dedi.

Vali Sezer, bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi tüm kurumların gerekli hazırlıklarını tamamlamış olup görevlerinin başında olacağını kaydetti.

Bayram ziyaretleri ve tatil nedeniyle yola çıkacak vatandaşları trafik kurallarına uyması gerektiğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlarımızın ise hem kendi sağlıkları hem de çevre sağlığı açısından kurban kesimlerini belirlenen alanlarda ve işinin ehli kişiler aracılığıyla gerçekleştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimin, vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor; bayramın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

