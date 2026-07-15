Vali Sezer'den 15 Temmuz'da Şehit Aileleri ve Gazilerle Anlamlı Buluşma - Son Dakika
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Vali Sezer'den 15 Temmuz'da Şehit Aileleri ve Gazilerle Anlamlı Buluşma

Vali Sezer\'den 15 Temmuz\'da Şehit Aileleri ve Gazilerle Anlamlı Buluşma
15.07.2026 16:40
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"Gerçekten de milletimiz tanklara, uçaklara ve silahlara karşı imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle direnmiştir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, milyonlarca vatandaşımız istikbali ve geleceği uğruna bu güzel ülkeye sahip çıkmıştır"

Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Kentteki bir tesiste düzenlenen program, Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sezer, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca aziz milletin istikbali ve istiklali uğruna büyük bedeller ödediğini söyledi.

Bu bedellerin, bu sarsılmaz iradenin en çetin imtihanlarından birinin de 15 Temmuz gecesi yaşandığını belirten Sezer, "O gece milletimiz tarihin en ağır ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kaldığı geceydi. Devletimizin imkanlarını yine devletimize ve milletimize karşı kullanan hainler milli iradeyi yok sayarak bağımsızlığımıza, demokrasimize ve geleceğimize kastetmiştir." dedi.

Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin meydanları doldurduğunu dile getirdi.

Milletin o gece tüm sorumluluğunu yerine getirdiğini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız millete çağrı yaparken 'milletin iradesinden daha büyük bir irade ve güç tanımıyorum' demişti. Gerçekten de milletimiz tanklara, uçaklara ve silahlara karşı imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle direnmiştir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, milyonlarca vatandaşımız istikbali ve geleceği uğruna bu güzel ülkeye sahip çıkmıştır."

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın da 15 Temmuz'da Türk milletinin iradesine, egemenliğine sahip çıktığını belirtti.

Türk milletinin bu topraklarda bayrağın dalgalanması ve ezanın dinmemesi için varlık gösterdiğini söyleyen Akalın, "Maalesef ki örnek almamız gereken hususta bu millet devletini 15 Temmuz'da sokaktan toplamıştır. Tarihten ders almamızı gerektiren bir nokta da budur. Millet devlet ilişkisinin en önemli örneklerindendir. Türk milleti olmadan devletin olamayacağının göstergesidir." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden ise Türk milletinin bu topraklarda tarih boyunca özgürlüğü ve bağımsızlığı için büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirtti.

Milletin söz konusu vatan olduğunda omuz omuza durduğunu ifade eden Ergüden, tüm şehit, gazi ve kahramanları saygıyla yad ettiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ise 15 Temmuz'da demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alan haince bir darbe girişiminde bulunulduğunu kaydetti.

Programa katılanlara yemek ikram edildi.

Edirne İl Müftüsü Burhan Çakır'ın dua etmesinin ardından program sona erdi.

Programa, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kurum müdürleri, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Sezer'den 15 Temmuz'da Şehit Aileleri ve Gazilerle Anlamlı Buluşma - Son Dakika

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