Edirne Valisi Yunus Sezer, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında emekli öğretmen Osman Göral'ı evinde ziyaret etti.

Vali Sezer, 66 yaşındaki Göral ile bir süre sohbet ederek eğitim hayatı ve öğretmenlik anılarını dinledi.

Yıllarını eğitime adayan Göral'ın çok sayıda öğrencinin yetişmesine katkı sunduğunu belirten Sezer, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Ziyarette, öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceğinin şekillenmesindeki önemine vurgu yapıldı.