Edirne Valisi Sezer, Süloğlu\'da 42 dönümlük sahipsiz hayvan alanını yerinde gördü

Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu ilçesinde oluşturulan Edirne Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı'nda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, sahipsiz hayvanların daha güvenli, sağlıklı ve doğal koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirilen 42 dönümlük alanı gezdi.

Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.