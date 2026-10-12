Edirne Valisi Sezer, ziyaret eden 2. Kolordu Komutanı Kılınç\'a teşekkür etti

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Kılınç ve Sezer, Valilik makamında bir süre görüştü.

Sezer, ziyaret dolayısıyla Kılınç'a teşekkür etti.