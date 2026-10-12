Edirne Valisi Sezer, ziyaret eden 2. Kolordu Komutanı Kılınç\'a teşekkür etti

Edirne Valisi Sezer, ziyaret eden 2. Kolordu Komutanı Kılınç'a teşekkür ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilikten yapılan açıklamaya göre 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç, Edirne Valisi Yunus Sezer'i Valilik makamında ziyaret etti. Görüşmede Sezer, ziyaret dolayısıyla Kılınç'a teşekkür etti.
2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Kılınç ve Sezer, Valilik makamında bir süre görüştü.
Sezer, ziyaret dolayısıyla Kılınç'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?