Edirne Valisi Yunus Sezer, Ferah Ortaokulunda devamsızlık durumlarını değerlendirdi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ferah Ortaokulunda devamsızlık durumlarını değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ferah Ortaokulunda yürütülen eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin devamsızlık durumları hakkında bilgi aldı. Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek okuldaki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ferah Ortaokulunu ziyaret ederek okulda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Okulun eğitim faaliyetleri, öğrencilerin devamsızlık durumları ve okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, öğretmen ve yöneticilerle değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?