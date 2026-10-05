Edirne ve Kırklareli'deki denetimlerde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'deki denetimlerde 17 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde 17 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de tespit edilen 10 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, Kırklareli'nde yakalanan 7 kişi ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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