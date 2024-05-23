Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Seçildi

Edirne\'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Seçildi

Edirne'yi tanıtmak ve tava ciğerin kalitesini korumak amacıyla kurulan derneğin başkanlığına Uğurcan İmrak seçildi. Kurucu başkan Bahri Dinar'ın vefatının ardından gerçekleştirilen seçimde tek aday olan İmrak, tava ciğer ustası olarak başkanlığa getirildi. İmrak, Dinar'ın izinden giderek tava ciğerin tanıtımına ve gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti ve Dinar'a ve tava ciğer türküsü bestekarı Beyazıt Sansı'ya minnet ve rahmetlerini iletti.

23.05.2024 09:13
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Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği başkanlığına Uğurcan İmrak seçildi.

Derneğin yönetim kurulu, kurucu başkan Bahri Dinar'ın geçen ay hayatını kaybetmesinin ardından seçimli olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Tek adayla girilen seçimde başkanlığa tava ciğer ustası Uğurcan İmrak seçildi.

İmrak, Dinar'dan devraldıkları bayrağı daha yukarılara taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Dinar'ın tava ciğerin tanıtımı için büyük çaba sarf ettiğini ifade eden İmrak, "Bahri ağabeyin yolunda, onun yaptığı işlerle aynı şekilde devam edeceğiz. Bahri ağabeyime ve tava ciğer türküsü bestekarı Beyazıt Sansı'yı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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