Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Altınoluk'ta Halkla Buluştu

(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Altınoluk Mahallesi'nde belediyeye ait Çınaraltı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Hafta boyunca kırsal mahallelerde yaptığı ziyaretlerde vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye devam eden Ertaş, bu kez Altınoluk sakinleriyle buluştu. Buluşmaya, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş da eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği halk buluşmasında Ertaş, yöneltilen tüm soruları dikkatle dinleyerek, not aldı. Ardından not aldığı sorulara sırayla ve kapsamlı bir şekilde yanıt verdi.

Halkla iç içe olmaya ve onların sorunlarına çözüm üretmeye büyük önem verdiğini belirten Ertaş, "Kırsal mahallelerimizde olduğu gibi sahil bölgemizde de vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Edremit'imizin her köşesinde yaşayan hemşehrilerimizin sesine kulak veriyor, onların talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı ilerletiyoruz. Hep birlikte daha güzel bir Edremit inşa edeceğiz" dedi.