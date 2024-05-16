Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, projeleri yerinde inceledi - Son Dakika
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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, projeleri yerinde inceledi

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, projeleri yerinde inceledi

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçenin çeşitli noktalarında devam eden projeleri yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Başkan Ertaş, doğal gaz başta olmak üzere çeşitli altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollardaki çalışmaları da denetledi. Mahalle sakinleriyle yakından temas kurarak, talep ve sorunları dinleyen Ertaş, yolların onarımı için hızlı adımlar atmaya başladıklarını belirtti. Ertaş, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve çevreyi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

16.05.2024 15:18  Güncelleme: 16:47
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(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçenin çeşitli noktalarında devam eden projeleri yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Başkan Ertaş, Meclis üyeleriyle devam eden projeleri yerinde inceleyerek, ilgili müdürlerden ve bölge sorumlularından bilgi aldı. Ertaş, doğal gaz başta olmak üzere çeşitli altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollardaki çalışmaları da denetledi.

Mahalle sakinleriyle yakından temas kurarak, talep ve sorunları dinleyen Ertaş, yolların onarımı için hızlı adımlar atmaya başladıklarını belirtti. Ertaş, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve çevreyi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, projeleri yerinde inceledi - Son Dakika

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