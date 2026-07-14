Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Muhtarlar ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Muhtarlar ile Bir Araya Geldi

14.07.2026 09:17  Güncelleme: 10:31
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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla 47 mahalle muhtarını ziyaret etti. Muhtarlarla güçlü diyalog ve iş birliği vurgusu yapıldı.

(BALIKESİR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla muhtarları ziyaret etti.

Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazicelal Mahallesi Muhtarı Nizamettin Dağ'ı ziyaret ederek programına başlayan Başkan Mehmet Ertaş, ilçedeki 47 mahalle muhtarını ziyaret etti. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili daire müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde mahallelerin öncelikli ihtiyaçları yerinde değerlendirilirken, vatandaşlardan gelen talepler de muhtarlar aracılığıyla ele alındı.

MUHTARLARLA GÜÇLÜ DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİ

Gerçekleştirilen ziyaretlerde hem mahallelerin mevcut durumu değerlendirildi hem de vatandaşların beklenti ve talepleri doğrudan dinlendi. Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazicelal Mahallesi Muhtarı Nizamettin Dağ ile dernek yönetiminde görev alan muhtarların da eşlik ettiği ziyaretlerde, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları yerinde incelenirken, muhtarların görüş ve önerileri de dinlendi. Muhtarlarla yapılan görüşmelerde altyapıdan üstyapıya, temizlik hizmetlerinden sosyal projelere kadar birçok konuda fikir alışverişinde bulunulurken, belediye hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için yapılacak çalışmalar da değerlendirildi.

"SORUNLARI YERİNDE TESPİT EDİYORUZ"

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, muhtarların yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek mahalle ziyaretlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Edremit'imizin 47 mahallesinin her biri bizim için ayrı bir değere sahip. Muhtarlarımız, mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın beklentilerini en yakından takip eden kişiler. Bu nedenle onlarla sürekli iletişim ve iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Belediyemizde her ay düzenli olarak muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Ancak sadece toplantı salonlarında değil, mahallelerimizde de buluşarak sorunları yerinde görmeyi önemsiyoruz. Bu ziyaretlerle hem muhtarlarımızın taleplerini dinliyor hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğrudan yerinde tespit ediyoruz. Ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle Edremit'imizin bugününü ve yarınını birlikte şekillendiriyor, hemşehrilerimize en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarına hızlı çözümler üretebilmek için muhtarlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

MUHTARLARDAN BAŞKAN ERTAŞ'A TEŞEKKÜR

Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Nizamettin Dağ ise Başkan Ertaş'ın mahallelere ve muhtarlara verdiği önemin son derece değerli olduğunu belirterek teşekkür etti. Dağ, "Sayın Başkanımız Mehmet Ertaş göreve geldiği günden bu yana muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde oldu. Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarla mahallelerimizin sorunlarını ve taleplerini doğrudan iletebiliyoruz. Bu kez belediye başkanımızın ve belediye ekibinin mahallelerimize gelerek bizleri ziyaret etmesi, sorunları yerinde dinlemesi ve çözüm süreçlerini birlikte değerlendirmesi bizleri son derece memnun etti. Muhtarlar olarak vatandaşlarımızın taleplerini ilgili kurumlara ulaştırmakla görevliyiz. Bu noktada belediyemizin gösterdiği iş birliği ve çözüm odaklı yaklaşım mahallelerimize önemli katkı sağlıyor. Mahallelerimizin ihtiyaçlarının yerinde görülmesi ve taleplerimizin doğrudan değerlendirilmesi son derece önemli. Başkanımız Mehmet Ertaş'a ve belediye ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Muhtarlar ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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