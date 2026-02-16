Edremit'te Bozulan Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Edremit'te Bozulan Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

16.02.2026 15:30  Güncelleme: 16:45
Edremit Belediyesi, şiddetli yağışlar sonrası bozulan yollar için İkizçay Mahallesi'nde kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, altyapı kazı çalışmaları ve şiddetli yağışlar nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların odağında ise İkizçay Mahallesi yer alıyor.

Edremit Belediyesi, ilçe genelinde altyapı kazı çalışmaları ve son dönemde etkili olan şiddetli yağışların ardından bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yağışların durmasıyla birlikte ekipler ilk olarak İkizçay Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Gazi Atatürk Caddesi'nde düzenleme ve iyileştirme

İkizçay Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde bozulan yol zemininde düzenleme, dolgu ve iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. Altyapı çalışmaları sonrası yıpranan alanlarda üst kaplama yenilemeleri gerçekleştirilirken, mahalle genelinde belirlenen program dahilinde etap etap ilerleme sağlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin ve yayaların güvenliğini artırmak amacıyla sahada çalışma yürütüyor.

"Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımı bizim önceliğimizdir"

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İkizçay Mahallesi'nde ekiplerle birlikte değerlendirmelerde bulundu. Ertaş, "Doğal gaz, elektrik ve internet gibi altyapı çalışmaları sonrası özellikle İkizçay Mahallemizde ciddi bir yıpranma oluşmuştu. Yağışların da etkisiyle bozulan yollarımızda hızlı bir toparlanma süreci başlattık. Ekiplerimiz vakit kaybetmeden sahaya indi. İkizçay'dan başladığımız çalışmalarımızı program dahilinde diğer mahallelerimizde de sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımı bizim önceliğimizdir. Komşularımızın hayatını kolaylaştıracak adımlar atacağımızın sözünü vermiştik; sözümüzü tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Edremit Belediyesi'nin planlamasına göre, ilçe genelindeki ana arterler mart ayı sonuna kadar, diğer cadde ve sokaklar ise mayıs ayı sonuna kadar etap etap yenilenecek. Yetkililer, çalışmaların özellikle İkizçay Mahallesi'nde kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

