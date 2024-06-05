Edremit Belediyesi Sinek ve Haşere Mücadelesini Yoğunlaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edremit Belediyesi Sinek ve Haşere Mücadelesini Yoğunlaştırdı

Geniş Video İzle

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama birimi, sinek ve haşere sorununa karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde hareket eden belediye, ilaçlama çalışmalarını kentin 47 mahallesinde sürdürüyor.

05.06.2024 10:00  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama birimi, sıcaklıkların artmasıyla çoğalan sinek ve haşere sorununa karşı  çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde hareket eden Edremit Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını daha etkin hale getirdi. Araç üzeri ekipman kullanarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, kentin 47 mahallesinde sürdürülüyor.

Mücadelede sivrisineklerin üreme alanlarına ayrı bir önem veriliyor. Uçkunların üreme alanlarında da yoğun bir larva mücadelesi yürütülüyor. Sineklerin üreme döngüsünü kesmek amacıyla yapılan çalışmalar, sineklerin kent genelinde çoğalmasını engellemeyi hedefliyor.

Edremit Belediyesi, sinek ve haşere mücadelesinde halkın da duyarlı olmasını istiyor. Vatandaşlardan, evlerinde ve çevrelerinde su birikintisi oluşmamasına özen göstermeleri ve gerekli durumlarda belediye ile iletişime geçmeleri isteniyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların bu konuda göstereceği duyarlılığın mücadelede büyük bir katkı sağlayacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Balıkesir, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi Sinek ve Haşere Mücadelesini Yoğunlaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:36 “En beğendiğiniz siyasetçi kim“ anketi Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz
09:13 Netanyahu’yu tehdit ettiğine pişman ettiler Kıyamet senaryosu gerçek oluyor Netanyahu'yu tehdit ettiğine pişman ettiler! Kıyamet senaryosu gerçek oluyor
08:19 TBMM’de kayyum gerginliği AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar’a tekme attı TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
10:24 Adeta servet değerinde Jose Mourinho’nun maliyeti belli oldu Adeta servet değerinde! Jose Mourinho'nun maliyeti belli oldu
10:07 DolarTL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta Dolar/TL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta
10:04 Aziz Yıldırım, Ali Koç’un televizyona çıkma talebini yine reddetti Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti
10:03 Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi Muhabir şaşkın şaşkın baktı Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi! Muhabir şaşkın şaşkın baktı
10:02 Türkiye’de üretilip dünyaya satılıyor Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı Türkiye'de üretilip dünyaya satılıyor! Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı
09:48 Dünyanın en zengin 29’uncu insanıydı Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi Dünyanın en zengin 29'uncu insanıydı! Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 10:55:28. #1.11#
SON DAKİKA: Edremit Belediyesi Sinek ve Haşere Mücadelesini Yoğunlaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement