Edremit Belediyesi Sinek ve Haşere Mücadelesini Yoğunlaştırdı

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(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama birimi, sıcaklıkların artmasıyla çoğalan sinek ve haşere sorununa karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde hareket eden Edremit Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını daha etkin hale getirdi. Araç üzeri ekipman kullanarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, kentin 47 mahallesinde sürdürülüyor.

Mücadelede sivrisineklerin üreme alanlarına ayrı bir önem veriliyor. Uçkunların üreme alanlarında da yoğun bir larva mücadelesi yürütülüyor. Sineklerin üreme döngüsünü kesmek amacıyla yapılan çalışmalar, sineklerin kent genelinde çoğalmasını engellemeyi hedefliyor.

Edremit Belediyesi, sinek ve haşere mücadelesinde halkın da duyarlı olmasını istiyor. Vatandaşlardan, evlerinde ve çevrelerinde su birikintisi oluşmamasına özen göstermeleri ve gerekli durumlarda belediye ile iletişime geçmeleri isteniyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların bu konuda göstereceği duyarlılığın mücadelede büyük bir katkı sağlayacağını bildirdi.