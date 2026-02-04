Edremit'te Afet Önlemleri ve Altyapı Çalışmaları Ele Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edremit'te Afet Önlemleri ve Altyapı Çalışmaları Ele Alındı

04.02.2026 16:21  Güncelleme: 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Belediyesi, şubat ayı muhtarlar toplantısında doğal afetlere karşı alınan önlemleri ve Zeytinli-Güre arıtma tesislerine dair projeleri görüştü. BASKİ Genel Müdürü, projelerin iki ay içinde tamamlanacağı müjdesini verdi.

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi'nin şubat ayı muhtarlar toplantısı, belediye meclis salonunda geniş katılımla gerçekleşti. İlçedeki afet önlemlerinin ve altyapı çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda, Zeytinli ve Güre arıtma tesislerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Edremit Belediyesi'nin şubat ayı muhtarlar toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcıları Cavit Cebeci, Coşkun Taşkın ve Metin Tunçer'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak da katılarak muhtarları bilgilendirdi. Toplantının ilk bölümünde Afet İşleri Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. İlçede olası doğal afetlere karşı alınan önlemler, kurulan kurtarma ekiplerinin eğitim süreçleri ve yürütülen saha çalışmaları muhtarlara aktarıldı. Daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede devam eden doğalgaz çalışmalarının süreci, cadde ve sokakların yeniden düzenlenmesi ve tamiratlarıyla ilgili detaylı bilgi verildi. Ardından BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından muhtarların arıtma ile ilgili soruları yanıtlandı.

"Uygulama projelerimiz iki ay içinde bitmiş olacak"

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Biz göreve başladığımızda, Zeytinli ve Güre arıtmalarıyla ilgili bir proje ne de genel bir çalışma vardı. Bırakın bu iki bölgeyi, il geneline baktığımızda atık su ve içme suyu arıtmalarının ihmal edildiğini ve gerekli adımların atılmadığını gördük. Hemen ciddi bir planlama sürecine girerek özellikle Zeytinli ve Güre projelerini hazırladık. Yarın bir gün bu projeleri hayata geçirmek için kredi talep ettiğimizde, yetkililere sunabileceğimiz kapsamlı bir fizibilite raporu oluşturduk. Fizibilite raporunu tamamladık; uygulama projelerimiz de iki ay içinde bitmiş olacak, onları da yetiştiriyoruz."

Fizibilite raporu ile yatırım programına alınması için cumhurbaşkanlığına başvuruda bulunduk ancak ilk aşamada kabul edilmedi. Şu an ek programa dahil edilmesi için uğraşıyoruz. İller Bankası bu konuda bize oldukça ümit verici açıklamalarda bulundu ve gerekli başvuru süreçlerini iletti. İller Bankasından kısa süre içinde kredi onayının çıkacağı konusunda umutluyum. Ayrıca, ayın beşinde ve altısında bakanlıktan bir heyet buraya gelecek. Tesisin bölge üzerindeki etkilerini halka anlatmak amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantıları yapacaklar. Bu iki günlük süreçte gerekli bilgilendirmeler yapılmış olacak."

Kaynak: ANKA

Edremit Belediyesi, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Edremit, Güncel, Çevre, Güre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te Afet Önlemleri ve Altyapı Çalışmaları Ele Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini “aptal“ hissediyor Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini "aptal" hissediyor
Taksiye alınmayınca çığırından çıktı O anlar kameralarda Taksiye alınmayınca çığırından çıktı! O anlar kameralarda
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 17:39:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Edremit'te Afet Önlemleri ve Altyapı Çalışmaları Ele Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.