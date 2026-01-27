Edremit Belediyesi'nden Can Dostlar İçin Yeni Yaşam Alanı - Son Dakika
Edremit Belediyesi'nden Can Dostlar İçin Yeni Yaşam Alanı

27.01.2026 17:08  Güncelleme: 21:21
Edremit Belediyesi, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni genişleterek 4.250 metrekarelik yeni bir doğal yaşam alanı oluşturuyor. Bu alanda sokak hayvanlarının barınma, fiziksel ve psikolojik sağlıkları için gerekli düzenlemeler yapılacak.

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, mevcut Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde yürütülen genişletme çalışmalarıyla can dostlar için toplam 4 bin 250 metrekarelik yeni doğal yaşam alanı oluşturuyor.

Edremit Belediyesi, can dostları unutmuyor. Bu kapsamda Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde genişletme çalışmaları ile yeni bir alan oluşturuluyor. Hazırlık faaliyetleri devam eden yeni alanda, sokak hayvanlarının sadece barınma ihtiyaçları değil, aynı zamanda fiziksel ve psikolojik sağlıkları da göz önünde tutuluyor. Yapılardan ziyade, hayvanların toprakla buluşabileceği ve özgürce hareket edebileceği bir yaşam alanı hedefleniyor.

Belediye ekipleri, can dostların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için sahadaki düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni doğal yaşam alanı kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete girecek.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
