Edremit Belediyesi'nden Can Dostlar İçin Yeni Yaşam Alanı

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, mevcut Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde yürütülen genişletme çalışmalarıyla can dostlar için toplam 4 bin 250 metrekarelik yeni doğal yaşam alanı oluşturuyor.

Edremit Belediyesi, can dostları unutmuyor. Bu kapsamda Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde genişletme çalışmaları ile yeni bir alan oluşturuluyor. Hazırlık faaliyetleri devam eden yeni alanda, sokak hayvanlarının sadece barınma ihtiyaçları değil, aynı zamanda fiziksel ve psikolojik sağlıkları da göz önünde tutuluyor. Yapılardan ziyade, hayvanların toprakla buluşabileceği ve özgürce hareket edebileceği bir yaşam alanı hedefleniyor.

Belediye ekipleri, can dostların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için sahadaki düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni doğal yaşam alanı kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete girecek.