Edremit'te Volkan Konak Parkı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Edremit'te Volkan Konak Parkı Hizmete Açıldı

27.06.2026 10:04  Güncelleme: 11:24
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Edremit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Volkan Konak Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, parkın sanatçının adını ve eserlerini yaşatacağını belirtti.

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi tarafından yapım çalışmaları tamamlanan Volkan Konak Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Çocuklarımız burada oynarken, gençlerimiz vakit geçirirken, ailelerimiz dinlenirken Volkan Konak'ın adı ve eserleri de yaşamaya devam edecek" dedi.

Edremit Belediyesi, yapımı tamamlanan Volkan Konak Parkı'nı, düzenlenen törenle hizmete açtı. Altınoluk Şahindere Mahallesi'nde bulunan parkın açılışına, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın yanı sıra sanatçının yakınları, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Volkan Konak'ın hayranları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışa ayrıca 2. Antandros Antik Fest kapsamında kente gelen Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu ile Muavin Konsolos Unurjargal Baatar da katıldı.

"EDREMİT'E HAYIRLI OLSUN"


Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Volkan Konak'ın yalnızca güçlü sesiyle değil; kültüre, doğaya ve insana verdiği değerle milyonların gönlünde özel bir yer edindiğini ifade etti. Konak'ın eserleri ve bıraktığı izlerle yaşamaya devam ettiğini dile getiren Ertaş, sanatçının 28 Ekim 2024 tarihinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Akçay'da verdiği konserin de Edremitlilerin hafızasında unutulmaz bir anı olarak yer aldığını söyledi. Parkın yalnızca bir dinlenme alanı olmayacağını vurgulayan Başkan Ertaş, Volkan Konak'ın sanat anlayışına uygun şekilde kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak yaşayan bir alan oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Ertaş, "Çocuklarımız burada oynarken, gençlerimiz vakit geçirirken, ailelerimiz dinlenirken Volkan Konak'ın adı ve eserleri de yaşamaya devam edecek. Kentimize yeni sosyal yaşam alanları kazandırırken kültürel değerlerimizi yaşatmayı da görev biliyoruz. Bu parkın Şahindere Mahallemize, Altınoluk'umuza ve Edremit'imize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Törende ayrıca Körfez Karadenizliler Derneği Başkanı Yusuf Şahintürk, dernek yönetim kurulunun 61 numaralı kararı doğrultusunda Başkan Mehmet Ertaş'a "Fahri Hemşehrilik Beratı" takdim etti. Berata ilişkin plaket ise meclis üyesi Ertal Küçükaslan tarafından Ertaş'a sunuldu. Başkan Ertaş, Yusuf Şahintürk'e, Ertal Küçükaslan'a, Altınoluk Karadenizliler Derneği Başkanı Nizam Bayram ile Kadıköy Doğu Karadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Ali Aslan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Volkan Konak Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Vatandaşlar parkı gezerek yapılan düzenlemeleri inceleme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit'te Volkan Konak Parkı Hizmete Açıldı - Son Dakika

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