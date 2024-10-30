Edremitli Taekwondo Sporcuları, Türkiye Şampiyonası'nda 4 Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Edremitli Taekwondo Sporcuları, Türkiye Şampiyonası'nda 4 Altın Madalya Kazandı

Edremitli Taekwondo Sporcuları, Türkiye Şampiyonası\'nda 4 Altın Madalya Kazandı

Ankara'da düzenlenen Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda Edremit Belediyesi sporcuları üç dalda şampiyonluk kazanarak dört altın madalya ile döndü. Başkan Ertaş, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

30.10.2024 17:31  Güncelleme: 17:40
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(BALIKESİR) - Ankara'da 23-27 Ekim 2024 tarihleri arasında bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Taekwando Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda Edremit Belediyesi sporcuları üç dalda şampiyonluk alarak, dört altın madalya kazandı.

Edremit Belediyesi Taekwando Spor Kulübü'nün genç sporcuları Ecrin Yanıt ve Kerem Narlıoğlu, Başkent'te düzenlenen Taekwando Poomsae Türkiye Şampiyonası'ndan memleketlerine altın madalya ile döndü. 43 ilden 237 kulüp ve bin sporcunun katıldığı şampiyonada, Edremit Belediyesi; Ferdi Bayanlar, Ferdi Erkekler ve Pair olmak üzere toplam üç dalda şampiyon oldu.

Sporcular, madalyalarıyla birlikte Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı ziyaret etti. Sporcuları tebrik eden Başkan Ertaş, "Edremit'i  en güzel şekilde temsil ederek bizlerin göğsünü kabartan gençlerimizi tebrik ediyorum. Onları yetiştiren ve başarılı sporcular olmasının temelini atan başta ailelerini kutluyorum. Bunun yanı sıra gençlerimize tecrübelerini aktaran, yetenekli gençlerimizi örnek sporcular haline getiren antrenörlerimize de gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Şampiyonluk ve madalya kazanmayı alışkanlık haline getiren, hepimizi yeniden gururlandıracaklarına inandığımız sporcularımızın başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

Taekwando Spor Kulübü antrenörleri Murat Ezen, Şeyma Nur Karadoğan ve Haşim Acar eşliğinde çalışan sporcular, 30 Kasım ile 4 Aralık 2024 tarihleri arasında Çin'in Hong Kong şehrinde düzenlenen Dünya Poomsae Şampiyonası'nda ter dökecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremitli Taekwondo Sporcuları, Türkiye Şampiyonası'nda 4 Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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