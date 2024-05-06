Edremitspor, Gönen Belediyespor'u mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Edremitspor, Gönen Belediyespor'u mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

Edremitspor, Gönen Belediyespor\'u mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig\'e yükseldi

Edremitspor, Balıkesir Süper Amatör Lig Play-Off Grubu'nun son maçında Gönen Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek bir yıl aradan sonra yeniden Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi. Edremitspor, şampiyonluk kupasını Kaymakam Odabaş, Başkan Ertaş ve ASKF Genel Sekreteri İşbay tarafından aldı.

06.05.2024 09:28  Güncelleme: 09:33
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(BALIKESİR) - Edremitspor, Balıkesir Süper Amatör Lig Play-Off Grubu'nun son maçında Gönen Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek bir yıl aradan sonra yeniden Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

Balıkesir Süper Amatör Lig Play-Off Grubu'nun son haftasında lider Edremitspor ile ikinci sıradaki Gönen Belediyespor, Edremit Şehit Hamdibey Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kazanan takımın şampiyonluğu elde edeceği maça taraftarlar  yoğun ilgi gösterdi. Şehit Hamdibey Stadı uzun bir aradan sonra ilk kez tam kapasite doldu. Taraftarların desteği ile maça başlayan ev sahibi yeşil-sarılı ekip Ömer Karadağ ve Mehmet Gezer'in attığı gollerle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan ve maçı 2-0 kazanan Edremitspor, şampiyon olarak bir yıl aradan sonra yeniden Bölgesel Amatör Lig'e yükselme hakkı elde etti.

Karşılaşmayı Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Sekreteri Ertunç İşbay, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, belediye meclis üyeleri ve binlerce taraftar takip etti.

Karşılaşmanın bitişi ile birlikte yeşil-sarılı ekip, sahada şampiyonluğu kutlarken, Kaymakam Odabaş ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da sporcuların sevincine ortak oldu.

Düzenlenen törenle şampiyonluk kupası Kaymakam Odabaş, Başkan Ertaş ve Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Sekreteri Ertunç İşbay tarafından verildi.

Kaymakam Odabaş ve Başkan Ertaş oyuncuların, teknik heyetin ve taraftarların şampiyonluğunu kutladı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "Edremitspor'umuz bugün tüm Edremit'i mutlu etti. İşimiz, gücümüz Edremit, kazanan Edremit olacak demiştiki kazanmaya başladık. Bundan sonra da bu kazanımlar devam edecek. Edremit'imize bu kupayı armağan ediyorum. Tüm taraftarlarımıza, yönetim kurulumuza, futbolcularımıza sezon boyunca vermiş oldukları emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarımız devam edecek" dedi.

1966 Edremitspor 2024-2025 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremitspor, Gönen Belediyespor'u mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika

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