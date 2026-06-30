Efeler Belediyesi Hizmet Binasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

(AYDIN) - Efeler Belediyesi hizmet binasının en üst katında çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Can ya da mal kaybımız yok. Tüm personelimiz iyi durumda. Herhangi bir sağlık müdahalesine gerek kalmadı; çünkü hızlı bir tahliye gerçekleşti" dedi.

Efeler Belediyesi hizmet binasının en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binada bulunan tüm belediye personeli ve vatandaşlar güvenli şekilde dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından binada duman tahliyesi ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olayın ardından açıklama yapan Yetişkin, yangının çıkış nedeni ve personelin durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"3 AY ÖNCEKİ TATBİKAT SAYESİNDE HIZLI TAHLİYE GERÇEKLEŞTİ"

"Asansör dairesinde motor arızası sebebiyle bir kıvılcım oluştuğunu tahmin ediyoruz. İtfaiye ekipleri, hızlı bir müdahalede bulundu. Yoğun duman nedeniyle tüm personelimizi dışarı çıkardık. Can ya da mal kaybımız yok. Tüm personelimiz iyi durumda. Herhangi bir sağlık müdahalesine gerek kalmadı; çünkü hızlı bir tahliye gerçekleşti. Daha önce olası bu tarz durumlar için eğitimler gerçekleştirmiştik, eğitimler sayesinde hızlı bir şekilde tahliye edildi. Duman tahliyesi sona erdikten sonra herkes mesaisine geri dönecek. 3 ay önce bu tahliye tatbikatlarını yapmıştık, herkes o kurallara uyduğu için anında tahliye gerçekleşti."