Efeler Belediyesi'nden Çeştepe Hayvan Pazarı'nda Bayram Mesaisi

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ve üreticilerin daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla Çeştepe Hayvan Pazarı'nda çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla Çeştepe Hayvan Pazarı'nd bakım, temizlik ve denetim faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında pazar yerinde ve çevresinde uzayan otlar temizlenirken, kullanım ömrünü tamamlayan çöp konteynerleri yenileriyle değiştirildi. Ayrıca, bölgedeki konteyner sayısı artırılarak çevre temizliğinin daha etkin şekilde sağlanması hedeflendi.

Hayvanların bekletildiği alanlar ise tazyikli suyla yıkandı ve dezenfekte edildi. Bayram yoğunluğu öncesinde gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarla hem üreticiler hem de vatandaşlar için daha sağlıklı bir ortam oluşturuldu.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle iş birliği içerisinde hayvan pazarına getirilen hayvanların gerekli kontrollerini titizlikle sürdürüyor.