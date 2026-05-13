Efeler'de Sosyal Destek Giyim Noktası'na Yoğun İlgi

(AYDIN) - Efeler Belediyesi'nin hizmete sunduğu Sosyal Destek Giyim Noktası, dayanışma kültürünü büyütmeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Destek Giyim Noktası, klasik yardım anlayışının ötesine geçen modern yapısıyla dikkati çekiyor. Vatandaşlar, kendileri ve çocukları için ihtiyaç duydukları ürünlere mevsimine göre düzenli ve erişilebilir bir ortamda ulaşabiliyor.

Merkezde farklı yaş gruplarına yönelik giysiler hazırlanırken, vatandaşların ihtiyaçları mevsim koşulları dikkate alınarak karşılanıyor. Yaz dönemine uygun ürünlerin yer aldığı Sosyal Destek Giyim Noktası'nda, günlük yaşamda ihtiyaç duyulabilecek birçok farklı giyim ürünü vatandaşlara sunuluyor.

Projede, yardımsever vatandaşların destekleriyle ulaştırılan kullanılabilir durumdaki kıyafetler ayrıştırılıyor, düzenleniyor ve yeni sahiplerine ulaştırılıyor. Böylece hem sosyal destek sağlanıyor hem de paylaşma kültürü güçleniyor.

BAŞVURULAR KOLAYLIKLA YAPILIYOR

Sosyal Destek Giyim Noktası'ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar; Efe Masa, Efemobil uygulaması ve 444 80 09 numaralı çağrı merkezi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çalışmaların toplumun her kesimine dokunmayı amaçladığını belirterek, "Amacımız, Efeler'de dayanışmayı kalıcı bir kent kültürü haline getirmek. Sosyal Destek Giyim Noktamız da bu anlayışın en önemli örneklerinden biri oldu. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en düzenli ve en sağlıklı şekilde karşılamaya özen gösteriyoruz. Mevsim koşullarını dikkate alarak her yaştan hemşehrimizin ihtiyacına uygun destek sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyal Destek Giyim Noktası'ndan yararlanan vatandaşlar ise hizmetin düzenli yapısından ve belediye personelinin yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.