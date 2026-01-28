Efeler Belediyesi Manolya Park, Yenilenen Yüzüyle Hizmet Vermeye Başladı

(AYDIN) - Efeler Belediyesi tarafından kent estetiğini güçlendirmek ve vatandaşlara daha nitelikli sosyal alanlar sunmak amacıyla yenilenen Manolya Park hizmet vermeye başladı.

Meşrutiyet Mahallesi'nde çok sayıda vatandaş tarafından kullanılan Manolya Park, Efeler Belediyesi tarafından yapılan düzenlemelerle birlikte daha konforlu ve kullanışlı bir yapıya kavuştu. Park yeni görünümü ve ekonomik avantajlarıyla mahalle sakinlerinin yanı sıra konumu itibarıyla Çarşamba Pazarı'na gelen vatandaşların da uğrak noktası oldu.

Efem Kart ve Efe Mobil ile yüzde 20 indirim

Efem Kart ve Efe Mobil Projesi kapsamında belediyeye ait sosyal tesislerde yüzde 20 indirim uygulaması, Manolya Park'ta da geçerli. Uygulama parkın yanı sıra Efeler Belediyesi'ne ait birçok sosyal tesiste geçerli olacak şekilde genişletildi. Kent Lokantası, Doğa Restoran, Menderes Park, Pınarbaşı Kafe, Down Kafe, Tenis Kafe, Işıklı Kafe ve Efe Bakkal'da uygulanan indirim, özellikle dar gelirli vatandaşlar ve aile bütçesini korumak isteyen yurttaşlar için önemli bir kolaylık sağlıyor.