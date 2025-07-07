Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kızılcaköy Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Efeler'de Zeytin Ağaçları Yangınla Kavruldu - Son Dakika
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